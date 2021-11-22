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Общество22 ноября 2021 6:27

Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой будет проходить поэтапно

Железнодорожная магистраль вернет на рельсы грузовые поезда, отобранные "Сапсанами"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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ВСМ вернет грузовые поезда на отобранные «Сапсанами» рельсы

ВСМ вернет грузовые поезда на отобранные «Сапсанами» рельсы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой продолжится, однако будет проходить в несколько этапов, так как средств для реализации проекта не хватает. Об этом 21 ноября 2021 года пишут "Невские новости". Важно, что новая дорога позволит добираться из города в город за 2,5 часа.

Кроме того, новая дорога позволит и грузовым поездам вернуться на свои рельсы, которые ранее были отобраны "Сапсанами".

- Когда запустили "Сапсан", порезали кучу электричек, и так они и остались зарезанными. Под скоростной поезд дорогу надо расчищать, чтобы там ничего не было, - рассказал изданию эксперт по пассажирскому транспорту Владимир Валдин.

Вместе с тем, что грузовые поезда вернутся на свои рельсы, цены на продукцию, которые они перевозят, должны снизиться.