Подпольное казино накрыли в Петербурге

В Петербурге накрыли незаконный игорный дом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция накрыла незаконное казино, которое располагалось в одном из домов по улице Зенитчиков. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали 22 ноября 2021 года.

- В тот момент, когда полиция оказалась в игорном заведении, так находились четыре игрока, все жители Петербурга, - рассказали в полиции.

Организатором подпольных игр оказался 24-летний парень. 37-летняя женщина работала администратором, еще один 33-летний мужчина был охранником. Всех задержали и доставили в отдел полиции.

Из подпольного казино изъято 27 единиц игрового оборудования, а также 43 тысячи рублей из кассы. По предварительным данным, каждый день игорный дом приносил организаторам по 50-70 тысяч рублей.

На данный момент возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.