Мужчина прострелил ногу из ружья пришедшему к нему в гости приятелю в Ленобласти

Мужчина прострелил ногу своему гостю на даче в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина прострелил ногу своему знакомому, который пришел к нему в гости на даче. Вечером 21 ноября 2021 года в экстренную службу позвонил 43-летний мужчина и рассказал, что ему прострелили левую стопу. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Оказалось, что около половины седьмого вечера пострадавший пришел в гости к знакомому 49-летнему мужчине в садоводстве "Строитель" Кировского района области. Однако тот из-за неприязненных отношений выстрелил в ногу гостю из охотничьего ружья, - рассказал источник.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Известно, что ружье на него не зарегистрировано.

Пострадавшего же в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.