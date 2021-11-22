Рабочая неделя в Петербурге начнется с заморозков

Новая неделя началась с похолодания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новая рабочая неделя началась в Петербурге с заморозков. Температура воздуха ночью падала до – 5 градусов. Днем будет не сильно теплее – до -3. Но уже к среде опять потеплеет, а к концу недели температура опять пойдет вниз.

- 22 ноября в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный и западный, умеренный. Температура в течение дня составит -1…-3 градуса. На дорогах гололедица, - предупреждает городской гидрометцентр.

Атмосферное давление в течение суток будет повышаться и составит 758 мм ртутного столба, что чуть меньше нормы.

В Ленинградской области прогноз на понедельник такой же, но в отдельных районах может быть до -5 градусов.

А вот завтра ожидается серьезное похолодание. В ночь на вторник за городом температура упадет до -12 градусов. Местами ожидается снег.