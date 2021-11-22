Прокуратура передала в суд дело о драке между «Беговой» и «Приморской»

Драчливого пассажира метро отдадут под суд. Фото: Прокуратура СПб

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело о драке в метро, которая произошла летом 2021 года. Тогда на перегоне между «Беговой» и «Приморской» подрались четыре человека. Но зачинщиком стал один – житель Ленобласти.

- По версии следствия обвиняемый, используя малозначительный повод для конфликта, нанес телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, трем пассажирам, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Драка попала на видео камер наблюдения, установленных в вагоне. Драчливого хулигана задержала полиция. «Демонстрация мнимого превосходства», как отмечено в материалах следствия, может обойтись забияке в пять лет лишения свободы. Наказание вплоть до такой крайней меры предусматривает статья «Хулиганство на транспорте».