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Общество22 ноября 2021 7:59

До -12 градусов похолодает в Ленобласти

Температура резко упадет в ночь на вторник
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Морозы и снегопады ждут в Ленобласти.

Морозы и снегопады ждут в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание ожидает жителей Ленинградской области уже в ближайшие сутки. В ночь на вторник температура упадет до -9, а в отдельных районах и до -12 градусов. Сильных осадков при этом не будет, но небольшой снег и гололед вполне реальны.

- 23 ноября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем умеренный снег. Ветер западный и юго-западный умеренный, скоростью до 13 метров в секунду. Температура ночью -4…-9, местами до -12 градусов. Днем 0…-5 градусов. На дорогах гололедица, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду также ожидаются морозы до -9 градусов, но уже днем придет оттепель и температура поднимется до +3. До конца недели погода ожидается переменчивая, суточная температура будет держаться около ноля.