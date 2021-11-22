Водитель на "Шкоде" сбил 10-летнего мальчика в центре Петербурга

10-летний мальчик попал под машину в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге автомобилист сбил в центре города мальчика, который перебегал дорогу. Авария произошла в два часа дня 21 ноября 2021 года на Спасском переулке. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- 30-летний водитель на автомобиле "Шкода Октавия" двигался по Спасскому переулку от Садовой улицы в сторону канала Грибоедова, когда под его колесами оказался 10-летний ребенок, - рассказал источник.

В этот момент четвероклассник перебегал дорогу в неположенном месте. От удара у мальчика оказалась сломана нога в области голени. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Как стало известно, на данной машине уже числятся 15 штрафов ГИБДД. По факту аварии проводится проверка.