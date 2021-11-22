Приоратский дворец в Гатчине закрылся до 5 декабря

Приоратский дворец в Гатчине закрыт до 5 декабря / Фото: Гатчинский парк

Жителям и гостям Санкт-Петербурга, которые планируют в ближайшее время посетить Гатчину, следует знать о том, что не все дворцы парка сейчас доступны. Приоратский дворец временно закрыт в связи с проходящими в нем работами. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинского парка в понедельник, 22 ноября 2021 года.

- Уважаемые посетители! Приоратский дворец будет закрыт до 5 декабря включительно. Пожалуйста, планируйте свой визит заранее, - обратились к посетителям в пресс-службе.

Закрыт дворец в связи с подготовкой к выставке "Гатчина - город дворцовый". На данный момент проходят работы в экспозиции и монтаж.

Выставка должна открыться 22 ноября. На ней представят экспозиции из Военно-исторического музея артиллерии, Центрального музея железнодорожного транспорта, музея истории Петербурга, а также экспозиции из Павловска, Петергофа и Царского Села.