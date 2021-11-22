Особняк Сименса в Петербурге выставили на торги по программе "Рубль за метр"

Особняк Сименса на Васильевском сдадут в аренду по программе "Рубль за метр" Фото: Архив "КП"

В Санкт-Петербурге на торгах окажется особняк Карла Сименса, также известного как особняк Мессонье. Здание на Кожевенной линии, дом 38 на Васильевском острове собираются отдать по льготной аренде по программе "Рубль за метр. Об этом 22 ноября 2021 года пишет "Деловой Петербург".

- В 2000-х годах особняк принадлежал предприятию "Севкабель". Здание находилось в плохом состоянии, к концу 2000-х от него осталась только башня, - рассказали в издании.

В планах пространства "Севкабель Порт" было воссоздать особняк, для того, чтобы разместить в нем музей. Но затея так и не состоялась. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Также по программе льготной аренды в Петербурге проходят лечебница для нервнодушевнобольных Бари на 5–й линии Васильевского острова, усадьбы Львовой и Гана в Петергофе, а также дача Кречева в Сестрорецке.