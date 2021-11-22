Мужчинам, попавшим в аварию с трупом в багажнике в Ленобласти, предъявили обвинение в убийстве и укрывательстве преступления

Во Всеволожском районе двоим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчинам, перевозившим труп в автомобиле, и попавшим в аварию на трассе "Сортавала", предъявили обвинение: двоим в убийстве, третьему в укрывательстве преступления. Об этом 22 ноября 2021 года сообщили в следственном комитете Ленобласти. Напомним, что труп 50-летнего мужчины выпал из багажника во время ДТП. Виновные сначала разбежались, но всех вскоре задержала полиция.

- В гараже на Лабораторной улице 20 ноября двое пьяных 23-летних мужчин зарезали 50-летнего мужчину, после чего решили вывезти труп за город. Для этого они попросили помочь еще одного знакомого, - рассказали в комитете.

Труп погрузили в машину и отправились по трассе "Сортовала". Но водитель влетел в отбойник, тело выпало из багажника, а виновные разбежались.

Позже всех задержали и они признались в содеянном. Один из них также заявил, что убил мужчину в сентябре 2020 года в парке Сосновка. По этому вопросу сейчас проводится проверка.