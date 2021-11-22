Сбой произошел в системе 122 по вызову врача в Петербурге

Система по записи к врачам сломалась в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой произошел в телефонной системе 122, благодаря которой можно вызвать врача. Записаться на прием к специалисту или вакцинацию. Но с утра понедельника это сделать было невозможно, на что тут же пожаловались жители города. Специалисты проблему признали.

- Уважаемые горожане, 22 ноября в работе Службы 122 наблюдаются сбои. Технические специалисты разбираются в причинах аварии, сервис будет восстановлен в ближайшее время, - сообщили на странице ВКонтакте службы.

Там принесли петербуржцам извинения за доставленные неудобства. А люди тем временем негодуют и требуют решить вопрос.

- Ребенку нужен врач! Дозвониться удалось с седьмой попытки, но система зависает на дате рождения больного, - пишут в комментариях разозленные родители. - Это кошмар! Почему нет запасного варианта, если уж возникли неполадки? Сколько еще раз нужно перезвонить?

Горожане советуют вызывать врача через поликлинику или сразу звонить в неотложку, попутно напоминая об опасениях писателей-фантастов относительно роботов: «Вот вам и искусственный интеллект! Это только цветочки».