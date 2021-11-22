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Здоровье22 ноября 2021 9:24

Резкое падение заражений коронавирусом зафиксировано в Петербурге 22 ноября

Спад за сутки составил более 11 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге уже третий день подряд наблюдается снижение ежедневного прироста заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 22 ноября 2021 года в городе произошел очередной резкий спад. За минувшие сутки зарегистрировано 2,2 тысячи случаев заболевания.

- Накануне в Северной столице зафиксировано еще 2215 случаев заболевания коронавирусом, это на 11,3 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

Среди выздоровевших 1073 пациента. Также скончались от инфекции 77 человек.

Последние данные по ковиду в Петербурге на 22 ноября / Фото: Яндекс

Последние данные по ковиду в Петербурге на 22 ноября / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге зарегистрировано 773 348 случаев заражения инфекцией, из них 701 740 пациентов выздоровели. Жертвами коронавируса стали 25 653 человек.

Добавим, что из-за коронавируса и ОРВИ сегодня в школу не вышли дети из 71 класса. Они остались на дистанционном обучении.