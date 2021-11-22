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Общество22 ноября 2021 9:36

Управляющий «БалтСтроя» получил условный срок за миллионные хищения при реконструкции БДТ имени Товстоногова

Приговор вынес Красногвардейский райсуд
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Подрядчика осудили за хищения при ремонте БДТ имени Товстоногова.

Подрядчика осудили за хищения при ремонте БДТ имени Товстоногова.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о хищениях при реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова. На скамье подсудимых оказался управляющий строительной компании «БалтСтрой», по версии следствия присвоивший более шести миллионов рублей.

- В период с 07.12.2012 по 23.05.2014 обвиняемый, находясь в офисе АО «БалтСтрой», не намереваясь выполнять и организовывать выполнение обязательств по контракту, заведомо зная о факте невыполнения работ, лично подписал от своего имени акты об их приемке, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Общая сумма контракта составила почти 360 миллионов рублей, 6,5 из который управляющий положил в свой карман. Вину он признал.

Суд взыскал с обвиняемого всю украденную сумму и дал ему пять лет лишения свободы условно.

Отметим, что тот ремонт оказался некачественным и потом все пришлось переделывать.

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