Управляющий «БалтСтроя» получил условный срок за миллионные хищения при реконструкции БДТ имени Товстоногова

Подрядчика осудили за хищения при ремонте БДТ имени Товстоногова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о хищениях при реконструкции Большого драматического театра имени Товстоногова. На скамье подсудимых оказался управляющий строительной компании «БалтСтрой», по версии следствия присвоивший более шести миллионов рублей.

- В период с 07.12.2012 по 23.05.2014 обвиняемый, находясь в офисе АО «БалтСтрой», не намереваясь выполнять и организовывать выполнение обязательств по контракту, заведомо зная о факте невыполнения работ, лично подписал от своего имени акты об их приемке, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Общая сумма контракта составила почти 360 миллионов рублей, 6,5 из который управляющий положил в свой карман. Вину он признал.

Суд взыскал с обвиняемого всю украденную сумму и дал ему пять лет лишения свободы условно.

Отметим, что тот ремонт оказался некачественным и потом все пришлось переделывать.

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Все эти годы в спасении утопающего театра участвовали все, от технических до творческих специалистов (подробности)