Более пяти тысяч судов заправили плавучие станции «Роснефти» в Северо-Западном регионе в период навигации

Более пяти тысяч судов заправились на плавучих станциях «Роснефти» в Северо-Западном регионе в период навигации. Фото: ООО «РН-Северо-Запад»

Более пяти тысяч маломерных судов были обслужены на плавучих АЗС «Роснефть» в Северо-Западном регионе за минувшую навигацию 2021 года. Это на 20% больше, чем в прошлом сезоне. На станциях заправлялись как пассажирские маршрутные суда, так и яхты, гидроциклы, катера.

- Заправка производилась дизельным топливом и бензином высшего экологического класса «Евро-5», - сообщает пресс-служба ООО «РН-Северо-Запад».

Работа плавучих АЗС, которые пользуются спросом благодаря удобному местоположению и качественному топливу способствует развитию водного туризма, а также сопутствующего бизнеса.

Помимо плавучих станций, работающих только в период навигации, на Ладожском озере круглогодично работает ПЗС многофункционального заправочного комплекса «Владимировский». Станция в том числе обеспечивает регулярное пассажирское сообщение между бухтой Владимировской и островом Коневец, где расположен Рождество-Богородичный мужской монастырь.

Туда летом курсируют катамаран «Святой Князь Владимир» и катер «Святой Арсений», а круглогодично - два судна на воздушной подушке. Они комфортно и безопасно доставляют паломников в Рождество-Богородичный мужской монастырь, полностью восстановленный «Роснефтью» по поручению Президента России.