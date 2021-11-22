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Общество22 ноября 2021 10:33

Норматив на электричество вырастет на 16,5 процентов в Петербурге с 1 декабря

Платить повышенную стоимость заставят тех, у кого нет счетчика и есть электроплита
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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С 1 декабря норматив на свет вырастет на 16,5%.

С 1 декабря норматив на свет вырастет на 16,5%.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга объявил о повышении нормативной стоимости электричества на 16,5%. Оно коснется тех горожан, которые до сих пор не имеют счетчиков и живут в многоквартирных домах с электрическими плитами. Им выставляют счета по нормативу.

- Новые нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению будут действовать с 01.12.2021 и послужат прежде всего мерой по стимулированию оставшихся потребителей к установке приборов учета электрической энергии и своевременной передаче показаний, - сообщает пресс-служба комитета.

По оценке Смольного, по счетчику платят более 99% горожан, а изменение в квитанциях за электричество коснется менее одного процента населения.

Причем часть петербуржцев, у которых в доме стоит газовая плита и нет счетчика, будет платить даже меньше. Им норматив понизили на 4,2%.