Siemens и РЖД подписали контракт на разработку поезда для ВСМ Москва – Петербург

Подписан контракт на разработку поезда для ВСМ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой Петербургом все же скорее жив, чем мертв. РЖД ответили скептикам на сомнения и подписали контракт с немецкой Siemens контракт на разработку поезда, который сможет курсировать со скоростью до 360 километров в час.

- Совместно с российским партнером разрабатываем новый продукт. Им является высокоскоростной поезд, который будет с 2028 года ходить между Москвой и Санкт-Петербургом, - заявил глава представительства Siemens в России Александр Либеров, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, производить новый состав будут на предприятии «Уральские локомотивы».

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин давал неоднозначную оценку реализации проекта ВСМ. На дорогу, стоимостью в 17 триллионов рублей (в данный момент) должна быть политическая воля и финансовые возможности.

Ранее планировалось начать строительство в 2024 году и закончить через три года.

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