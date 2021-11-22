Поезд протаранил автомобиль на переезде в Ленобласти

Поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области поезд протаранил автомобиль, который выехал на железнодорожные пути. Авария произошла около семи часов вечера 21 ноября 2021 года в около станции Громово в Приозерском районе. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехал на переезд перед приближающимся пригородным пассажирским поездом на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось, - рассказали в ведомстве.

Так как машинист успел затормозить, машина пострадала, но все остались живы и здоровы. Зато три пригородных поезда были вынуждены остановить движение на 30 минут.

Сейчас прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом. После будет принято решение о мерах реагирования.