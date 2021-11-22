Опубликованы адреса работы передвижных радаров на скорость с 22 по 28 ноября в Петербурге

Адреса работы передвижных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru
Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных радарных комплексов, которые следят за скоростью автомобилей. В ближайшую неделю, с 22 по 28 ноября, мобильные радары выйдут на дежурство по 40 адресам.
- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, - сообщает пресс-служба комитета.
Все данные с радаров передаются в Госавтоинспекцию, где по зафиксированным нарушениям выписывают протоколы.
Следить, где именно стоят передвижные комплексы, можно по соцсетям или сайту Городского мониторингового центра, там данные публикуются еженедельно.