Опубликованы адреса работы передвижных радаров на скорость с 22 по 28 ноября в Петербурге

Адреса работы передвижных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Комитет по информатизации и связи Петербурга опубликовал адреса работы передвижных радарных комплексов, которые следят за скоростью автомобилей. В ближайшую неделю, с 22 по 28 ноября, мобильные радары выйдут на дежурство по 40 адресам.

- 40 передвижных комплексов фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, - сообщает пресс-служба комитета.

Все данные с радаров передаются в Госавтоинспекцию, где по зафиксированным нарушениям выписывают протоколы.

Следить, где именно стоят передвижные комплексы, можно по соцсетям или сайту Городского мониторингового центра, там данные публикуются еженедельно.