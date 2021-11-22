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Общество22 ноября 2021 12:38

Медработникам в Ленобласти будут компенсировать оплату арендного жилья

С 2022 года им будут выдавать до 15 тысяч рублей ежемесячно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Медицинские работники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату арендованного жилья

Медицинские работники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату арендованного жилья

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленинградской области заявило, что с 2022 года медицинские работники будут получать очередную поддержку. Начиная с нового года врачам, медсестрам и другим сотрудникам медицинской сферы будут компенсировать оплату за арендное жилье. Об этом 22 ноября 2021 года заявили в администрации 47-го региона.

- С 2022 года медицинские работники Ленинградской области смогут получать ежемесячную компенсацию за оплату арендованного жилья. Так выполняется одна из статей «закона о 47 гарантиях», инициированного Александром Дрозденко, - заявили в областной администрации.

Деньги на выплаты будут выделяться из бюджета региона. Сообщается, что медработники могут расчитывать каждый месяц на компенсацию до 15 тысяч рублей за съем жилья.