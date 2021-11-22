Снег пошел в Петербурге 22 ноября

На юго-западе Петербурга пошел снег. Фото: Дмитрий ШИШКИН

Обещанный синоптиками снег действительно выпал в Петербурге. Во второй половине дня белые хлопья вперемешку с ледяной крупой накрыли юго-западную часть города. Здесь небо заволокло тучами, а на улице уже почти зима.

- Сначала пошел мелкий град, теперь хлопья большущие, в общем, снегопад или даже метель небольшая. Тучка уже ушла, теперь идет к центру города или на восток. Сейчас там заметет, - сообщают сотрудники «Комсомолки».

Впрочем, надолго этот снег в городе не задержится. Если во вторник еще ожидаются заморозки, то уже в среду термометры вновь покажут плюсовую температуру. Снег стает, но должен вернуться к самому концу недели или уже на следующей, когда опять будет похолодание.

Увы, но и это еще не зима, а лишь «предзимье». Погода из-за циклонов будет переменчивой, а устойчивый снежный покров может лечь как в течение декабря, так и после нового года, что в последнее время бывает довольно часто.