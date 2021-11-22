Бизнес-центр "Сити Центр" в Петербурге продают за 7,3 млрд рублей

Бизнес-центр "Сити Центр" на Петроградской набережной продают за 7,3 млрд рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу один из самых больших бизнес-центров в городе. "Сити Центр", расположенный на Петроградской набережной, решили передать в руки новых хозяев. В здании долгое время находились и есть по сей день гостиница, кафе, рестораны, студия телеканала и множество офисов. Объявление о продаже в интернете появилось 20 ноября 2021 года.

- Комплекс "Сити Центр" состоит из трех бизнес-центров. Общая площадь всех зданий более 27,7 тысяч квадратных метров, а земельный участок составляет 16,4 тысячи квадратных метров. Есть большая внутренняя парковка, - рассказал продавец.

Первое здание было построено еще в 1958 году в сталинском стиле. Там располагался завод "Вибратор". Реконструкция произошла в 2001 году.

На данный момент стоимость бизнес центра составляет 7,3 миллиарда рублей.