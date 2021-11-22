Входные билеты в ЦПКиО в Петербурге стали продавать онлайн

В ЦПКИО на Елагин Остров появилась онлайн-продажа билетов Фото: Олег ЗОЛОТО

В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове появилось обновление. По выходным и праздничным дням вход в парк Санкт-Петербурга платный. Раньше билеты надо было покупать только на кассе, которая находится на входах. Но теперь в парке появилось нововведение в виде онлайн-кассы.

- Стала доступна онлайн продажа входных билетов для прохода в парк по выходным и праздничным дням. Купить билеты можно на официальном сайте или в группе в соцсети "ВКонтакте", - рассказали в ЦПКиО.

При этом, посетителям, которым положен льготный билет, все равно придется покупать его в кассе, так как для оформления его потребуется предъявить документ, подтверждающий право на скидку.

Напомним, что платный вход в парк работает только с 10 до 20 часов по субботам, воскресеньям и праздничным дням.