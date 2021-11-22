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Досуг22 ноября 2021 13:22

Эксперты рассказали о самых доступных авиарейсах из Петербурга на новогодние праздники

Дешевле всего будет улететь в Москву
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Вариантов с заграницей немного, зато по России можно улететь очень недорого.

Вариантов с заграницей немного, зато по России можно улететь очень недорого.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дешевле всего на новогодние праздники будет улететь в Москву или на Северный Кавказ. Об этом рассказали аналитики сервиса бронирования билетов OneTwoTrip, проанализировав предложения авиакомпаний на предстоящие праздники.

- Петербуржцам дешевле всего отправиться в Москву (от 1000 рублей), Владикавказ (от 2000 рублей) и Минеральные Воды (от 2200 рублей), - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на данные исследования.

Чуть дороже - 2300 рублей - обойдется билет до Мурманска. Еще 100 рублей сверху, и можно улететь в Сочи.

При этом цена указана на одного человека в одном направлении. Обратные билеты могут быть в несколько раз дороже. В исследовании участвовали рейсы с датами вылета с 30 декабря по 9 января.

При этом сам Петербург также оказался в топе запросов, в том числе из Москвы, Краснодара и других крупных городов России.

Напомним, что по заграничным направлениям из-за пандемии действуют различные ограничения.