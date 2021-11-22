Еще 277 человек с коронаирусом госпитализированы в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом начинает улучшаться. Каждый день постепенно заболеваемость идет вниз, так же как и количество госпитализаций. По данным Смольного на 22 ноября 2021 года накануне в больницы отправились чуть более 270 человек.

- За сутки в стационары были госпитализированы 277 пациентов, еще 128 человек выписаны, - сообщили в городской администрации.

Всего в 18-ти больницах города, где принимают больных коронавирусом, развернуто 8888 коек. Из них заняты 6,7 тысяч мест. Среди тяжело больных 680 человек, они находятся в отделении реанимации. Еще 359 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале в "Ленэкспо" лечатся еще 290 человек, а в пансионате "Заря" содержатся 518 человек.

Кроме того, общее число болеющих в данный момент тоже снизилось с 40 тысяч до 35,9 тысяч человек.