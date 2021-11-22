VIP-такси в виде машины спасателей с мигалками задержала полиция в Петербурге

Полицейские задержали «лжеспасателей». Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Приморского района Петербурга задержали «машину спасателей» со спецраскраской и мигалками, которая, как полагают оперативники, могла использоваться как VIP-такси. Подозрительный ГАЗ «Соболь» был замечен на улице Ильюшина.

- При проведении проверки оказалось, что микроавтобус никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре. Водитель машины не смог объяснить наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» VIP –клиентов, - сообщает пресс-служба Главка МВД.

Сейчас машина изъята и отправлена на спецстоянку, в отношении водителя и владельца ведется полицейская проверка. Дальнейшие решения будут зависеть от ее результатов.