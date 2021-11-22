Илья Ткачев возглавил аппарат губернатора Петербурга

В аппарате губернатора сменилось руководство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил главой своего аппарата бывшего советника по транспорту Илью Ткачева. Об этом было объявлено на совещании в Смольном.

- На рабочем совещании с членами правительства Санкт Петербурга губернатор Александр Беглов сообщил о новом кадровом назначении. Начальником аппарата губернатора Санкт Петербурга назначен Илья Ткачев, - информирует пресс-служба городской администрации.

До этого момента аппарат губернатора возглавлял Юрий Смирнов, перешедший на другую работу в Смольном.

Отметим, что отец Ильи Ткачева Геннадий в середине 90-х годов был главой Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.