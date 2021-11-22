«Комсомольская правда» отметила 80-летие Дороги жизни выстрелом из пушки

22 ноября 2011 года традиционный полуденный выстрел доверили главному редактору газеты «Комсомольская правда» в Петербурге» Ирине Жегловой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиция пушечной стрельбы с Петропавловки восходит еще к петровским временам. В те времена пушечные залпы предупреждали о подъеме уровня воды в Неве, возвещали о военных триумфах и знаменательных событиях в жизни страны, приветствовали почетных гостей города.

80-летие Дороги жизни - достойный повод для традиционного полуденного выстрела. «Комсомольская правда» посвятила его подвигу павших защитников блокадного Ленинграда. Этот страшный путь унес множество жизней: при его прокладке и эксплуатации погибли тысячи человек – в ледяной воде, под бомбежками, при защите грузов, сбившись с пути и замерзнув. Но именно он стал единственным кровеносным сосудом, поддерживавшим жизнь в блокадном Ленинграде.

«Комсомольская правда» в Петербурге» посвятила полуденный выстрел подвигу павших защитников блокадного Ленинграда. Фото: Артем КИЛЬКИН

После полуденного выстрела с Нарышкина бастиона стартовал автопробег до Мемориала «Разорванное кольцо блокады», а затем к Поклонному кресту рядом с музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда».

- Мы в бесконечном долгу перед теми, кто сумел создать и обеспечить работу «Дороги жизни». Наша память не должна иметь срока давности, поэтому важно, что в почитании этого дня объединялись представители разных сфер и разных поколений, - отметила генеральный директор и главный редактор медиа-группы «Комсомольская правда» Ирина Жеглова. - И наша задача как одного из самых популярных СМИ страны, рассказывать на страницах газеты, сайта, в эфире радио о тех страшных временах. Чтобы помнили...