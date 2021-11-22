Разбитый участок улицы Шувалова в Мурино хотят передать на баланс администрации

Отрезок улицы Шувалова от Графской до Петровского бульвара не позднее 30 декабря 2021 года передадут на баланс администрации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отрезок улицы Шувалова от Графской до Петровского бульвара не позднее 30 декабря 2021 года передадут на баланс администрации. Сейчас участком владеет застройщик. Однако, как смогли ранее лично убедиться корреспонденты «Комсомольской правды», за состоянием улицы практически не следят. Ямы в асфальте достигают глубины в несколько десятков сантиметров.

- Застройщик готов отказаться от участка. Если совет депутатов примет положительное решение, то отрезок дороги перейдет в собственность муниципального образования, - сообщил «Комсомольской правде» рассказал глава администрации Муринского городского поселения Алексей Белов.

Он добавил, что до 30 ноября застройщик будет заниматься восстановлением систем наружного освещения на территории жилых комплексов.