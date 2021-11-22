Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

До открытие елочных базаров в Петербурге осталось чуть меньше месяца. Фото: Полина ШАНДРАК

Ощутить дыхание Нового года петербуржцы и гости города смогут уже менее чем через месяц – 20 декабря. Именно в этот день по всему городу откроются елочные базары. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 22 ноября, сообщили в комитете имущественных отношений.

- Срок открытия елочных базаров определен постановлением правительства города, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Поэтому ежегодно они у нас открываются 20 декабря и работают на протяжении 12 дней – по 31 декабря включительно.

Как и прежде, елочная торговля охватит все районы города. А вот конкретное количество торговых точек в комитете пока назвать не готовы – это станет известно ближе к дате.

- Договоры с поставщиком заключаются сроком на пять лет, так что у нас есть довольно большой пул договоров, разыгранных еще в прошлые годы и актуальных на сегодняшний день, - констатируют в КИО.

Напомним: годом ранее в Петербурге метровая елка обходилась в 700-900 рублей. А вот сосна – уже от 1 200 и выше.