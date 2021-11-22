Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто22 ноября 2021 15:26

Готовьте ваши денежки: с 1 декабря в Петербурге дорожает платная парковка

Смольный объяснил расширение зоны платной парковки тем, что мест уже не хватает
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Расширение зоны платной парковки объяснили нехваткой мест для парковки.

Расширение зоны платной парковки объяснили нехваткой мест для парковки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря петербургских автомобилистов ждут сразу два неприятных нововведения. Зона платной парковки не только расширяется на 71 улицу, но и дорожает. Тариф вырастет до 100 рублей в час для обычной легковушки. Причины расширения и повышения цен в Смольном объяснили нехваткой мест для стоянки. Даже платных.

- Уже сейчас очевиден дефицит парковочных мест в центре города. Водители не могут найти место и вынуждены проезжать лишние километры в его поисках. Цель создания платной парковки – снизить трафик в центре города и обеспечить места для стоянки. Цена за парковку в данном случае выступает регулятором их наличия, – отмечают в Комитете по транспорту.

В ведомстве подсчитали, что с момента введения платной зоны парковка вторым рядом в центре Петербурга практически исчезла, а оборачиваемость мест для стоянки увеличилась. Раньше водители оставляли авто на одном месте на 8-10 часов, а теперь в среднем на два.

Напомним, что бесплатно пользоваться зоной платной парковки могут льготные категории горожан, в том числе ветераны, многодетные семьи и владельцы электромобилей. А местные жители имеют право на льготный абонемент.