Готовьте ваши денежки: с 1 декабря в Петербурге дорожает платная парковка

Расширение зоны платной парковки объяснили нехваткой мест для парковки. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря петербургских автомобилистов ждут сразу два неприятных нововведения. Зона платной парковки не только расширяется на 71 улицу, но и дорожает. Тариф вырастет до 100 рублей в час для обычной легковушки. Причины расширения и повышения цен в Смольном объяснили нехваткой мест для стоянки. Даже платных.

- Уже сейчас очевиден дефицит парковочных мест в центре города. Водители не могут найти место и вынуждены проезжать лишние километры в его поисках. Цель создания платной парковки – снизить трафик в центре города и обеспечить места для стоянки. Цена за парковку в данном случае выступает регулятором их наличия, – отмечают в Комитете по транспорту.

В ведомстве подсчитали, что с момента введения платной зоны парковка вторым рядом в центре Петербурга практически исчезла, а оборачиваемость мест для стоянки увеличилась. Раньше водители оставляли авто на одном месте на 8-10 часов, а теперь в среднем на два.

Напомним, что бесплатно пользоваться зоной платной парковки могут льготные категории горожан, в том числе ветераны, многодетные семьи и владельцы электромобилей. А местные жители имеют право на льготный абонемент.