Пожарное депо появится в Мурино

Пожарная часть появится на улице Оборонной, 51. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожарное депо, которое будет обслуживать восточную часть Петербурга, собираются построить в Мурино. Об этом, не обозначив конкретные сроков строительства, «Комсомольской правде» сообщили 22 ноября в администрации городского поселения.

- Возвести депо планируют по адресу улица Оборонная, дом 51. Сейчас центр города обслуживает токсовская пожарная часть № 94, запад - пожарная часть № 147, расположенная в поселке Бугры, - пояснил глава администрации Муринского городского поселения Алексей Белов.

Он добавил, что также на пересечении Воронцовского бульвара и Ручьевского проспекта должны построить поликлинику. Учреждение будет рассчитано на 1200 посещений в день.