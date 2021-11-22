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Общество22 ноября 2021 15:43

Смольный согласовал строительство автовокзала на Витебском проспекте

В шестиэтажном здании будет отель на 145 номеров и паркинг
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Купчино построят новый автовокзал.

В Купчино построят новый автовокзал.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга выделили землю в аренду на Витебском проспекте под строительство нового автовокзала совмещенного с отелем. В шестиэтажном здании будет 145 гостиничных номеров, ресторан, парковка для ста машин и комфортабельный терминал для пассажиров. Сам автовокзал будет двухэтажным.

- Комплекс на юге города должен принять часть рейсов с автовокзала на Обводном канале. Это позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить исторический центр города, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора Петербурга.

В реализацию проекта инвестор намерен вложить 1 миллиард 150 миллионов рублей. Ввести готовый комплекс в эксплуатацию планируется в течение шести лет.