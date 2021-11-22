Власти Ленобласти отказались увеличивать количество электричек из Кировского района до метро «Рыбацкое»

Власти Ленобласти отказались увеличивать количество электричек от города Отрадное до Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Ленинградской области отказалось увеличивать количество электричек на участке город Отрадное (Кировский район) – метро «Рыбацкое» (Санкт-Петербург). Причина – тех, что уже есть, и так достаточно. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил областной комитет по транспорту.

- Утром и вечером электрички на данном участке курсируют с интервалом от семи минут до одного часа, - уточнили в ведомстве, отвечая на вопрос одного из местных жителей, который пожаловался на то, что по утрам из Отрадного до Петербурга добраться не так-то просто. – Вместе с тем проведенный нами мониторинг показал, что пассажиропоток в этих электричках составляет от 40 % до 100 % от количества сидячих мест в вагоне.

Из-за этого, констатировали в комитете, увеличивать количество электричек не планируется – по крайней мере в ближайшей перспективе.