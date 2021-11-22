Книгу из библиотеки жены Федора Достоевского оценили в 200 тысяч рублей

"Разговоры Гете" из собрания жены Достоевского продадут с торгов. Фото: litfund.ru

Уникальный лот – книгу из личной библиотеки жены писателя Федора Достоевского Анны продадут с аукциона. Экземпляр издания « Разговоры Гете» в двух частях, изданного в Петербурге в 1891 году, оценили в 200 тысяч рублей.

- 19×12,5 см. В полукожаном переплете эпохи. Издательские обложки сохранены. В хорошем состоянии. На обложках надпись «А. Достоевск. 1891 июнь СПб», - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Эксперты считают, что книга принадлежала супруге Федора Достоевского Анне Григорьевне Достоевской (1846-1918).

Интерес к лоту в том числе обусловлен и тем, что в этом году широко отмечается 200-летие с момента рождения великого писателя, жившего и творившего в Петербурге.

11 ноября, в день рождения Федора Михайловича, губернатор города возложил цветы на могилу писателя, а позднее побывал в музее Достоевского, пообещав денег на развитие.