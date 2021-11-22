Жители Ленобласти боятся за памятник «Безымянная высота» из-за строительства КАД-2

КАД-2, опасаются ленинградцы, может разрушить всю концепцию памятника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ленинградской области опасаются за судьбу памятника «Безымянная высота», посвященного воинам-защитникам блокадного Ленинграда. Причина – предполагаемый маршрут КАД-2, который проходит по Ивановским порогам, где расположен мемориал.

- Если там пустят мост, памятник окажется под ним и потеряет свою актуальность, - жалуются ленинградцы губернатору Александру Дрозденко в понедельник, 22 ноября. – Мы, как патриоты, не можем этого допустить. Можно использовать альтернативный вариант, и пустить КАД-2 через Кузьминский железнодорожный мост путем его реконструкции по модели Крымского моста.

Между тем в комитете по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области уточнили, что к ним никаких обращений, связанных с судьбой памятника, не поступало, и призвали дождаться официальной информации о трассировке КАД-2.