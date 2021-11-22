Смольный утвердил проект строительства первого этапа Южной широтной магистрали - дублера КАДа

Южную магистраль планируют построить за пять лет. Фото: Яндекс.Карты.

Смольный утвердил проект планировки территории первого этапа строительства Южной широтной магистрали, которая должна стать дублером южного участка КАДа. 17-километровая трасса соединит Волхонское и Московское шоссе, взяв на себя траффик с кольцевой автодороги.

- Южная широтная магистраль — один важнейших проектов развития транспортной инфраструктуры. Она улучшит связь города с Ленинградской областью. Будет увеличена транспортная доступность выставочного центра «Экспофорум», жилого микрорайна Славянка, а также в перспективе - будущего кампуса СПбГУ, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга. Он займет 150 гектаров бывших совхозных полей.

Что касается Южной широтной магистрали, то она должна пройти от Южно-Волхонской улицы (идет от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе в Пушкине) через Московское шоссе, Софийскую улицу до стыка Петрозаводского шоссе и Советского проспекта в Металлострое. А в перспективе магистраль уйдет через Неву до трассы Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе).

В составе магистрали будет 11 развязок.

Первый этап длиной в 6,5 километров от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе планируют построить к 2027 году.