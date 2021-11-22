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Происшествия22 ноября 2021 17:01

11 баров, кальянных и клубов оштрафуют за ночную работу в Петербурге

В Смольном рассказали о тех заведениях, кто попался на нарушениях на прошлой неделе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге 11 ночных заведениях попались на нарушениях по ковиду. Фото: администрация Центрального района Петербурга

В Петербурге 11 ночных заведениях попались на нарушениях по ковиду. Фото: администрация Центрального района Петербурга

11 баров, кальянных и ночных клубов попались на ночной работе за прошлую неделю, с 15 по 21 ноября, в Петербурге. Речь о заведениях на главных ресторанных улицах города – Ломоносова, Рубинштейна, Беринга, Жуковского, Разъезжей. По словам губернатора Александра Беглова, нарушителей ждут штрафы, соответствующие административные протоколы они уже получили. Напомним, общепиту и предприятиям досуга запрещено работать после 23:00 в Северной столице из-за коронавирусных ограничений.

Инспекторы из нескольких комитетов Смольного находят нарушителей и днем – среди обычных магазинов. За минувшую семидневку санитарные правила проигнорировали в девяти таких местах.

- С 15 по 21 ноября в дневное время проверили 69 магазинов, 15 точек общепита и 18 организаций сферы услуг в разных районах Петербурга. У девяти нарушителей не было QR-кода или средств индивидуальной защиты у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции.

По словам губернатора, если правила будут соблюдаться исправно, то в городе не будет новых ограничений на новогодние праздники.