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Общество22 ноября 2021 17:15

Вызов врача на дом по номеру 122 вновь заработал в Петербурге

Ранее в системе произошел сбой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вновь заработал вызов врача на дом через службу "122".

В Петербурге вновь заработал вызов врача на дом через службу "122".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге восстановили весь функционал службы «122» после масштабного сбоя. Напомним, утром 22 ноября горожане начали массово жаловаться, что по короткому номеру телефона стало невозможно вызвать врача на дом, а также записаться к врачу или на прививку от коронавируса. В единой региональной информационно-справочной службе признали проблему. В итоге на устранение «помех» ушло более пяти часов.

- Уважаемые горожане, служба «122» и сервис по вызову врача на дом работают в штатном режиме, - уведомили жителей Петербурга днем, 22 ноября, на официальной странице единой информационно-справочной службы в Петербурге.

Добавим, что на прошлой неделе в Северной столице установили рекорд по числу вакцинаций от COVID-19 за сутки – почти 39 тысяч инъекций.