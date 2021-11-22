Вызов врача на дом по номеру 122 вновь заработал в Петербурге

В Петербурге вновь заработал вызов врача на дом через службу "122". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге восстановили весь функционал службы «122» после масштабного сбоя. Напомним, утром 22 ноября горожане начали массово жаловаться, что по короткому номеру телефона стало невозможно вызвать врача на дом, а также записаться к врачу или на прививку от коронавируса. В единой региональной информационно-справочной службе признали проблему. В итоге на устранение «помех» ушло более пяти часов.

- Уважаемые горожане, служба «122» и сервис по вызову врача на дом работают в штатном режиме, - уведомили жителей Петербурга днем, 22 ноября, на официальной странице единой информационно-справочной службы в Петербурге.

Добавим, что на прошлой неделе в Северной столице установили рекорд по числу вакцинаций от COVID-19 за сутки – почти 39 тысяч инъекций.