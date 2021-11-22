Проект сохранения Купеческой гавани разработают в Кронштадте

На создание проекта потратят 14,4 миллиона рублей.

Объекты архитектурного ансамбля Купеческой гавани отреставрируют в Кронштадте. В список включили форты «Александр I», «Петр I», «Кроншлот», фарватеры Морского канала, Ряжевую преграду и другие достопримечательности города. Разработку проектной документации планируют завершить до 25 мая 2022 года.

- На создание проекта потратят 14,4 миллиона рублей. Подрядчик должен будут провести историко-ландшафтную экспертизу и подготовить чертежи, - говорится в документе, опубликованном на официальном портале государственных закупок.

Добавим, что в качестве заказчика выступает Институт истории материальной культуры Российской академии наук.