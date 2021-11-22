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Происшествия22 ноября 2021 17:36

Суд отправил в СИЗО убийцу-людоеда из Ленобласти, потерявшего труп в ДТП

Молодого человека подозревают в двух убийствах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти арестовали убийцу-людоеда, потерявшего труп в ДТП.

В Ленобласти арестовали убийцу-людоеда, потерявшего труп в ДТП.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд ожидаемо отправил в СИЗО 23-летнего молодого человека, потерявшего труп в ДТП в Ленобласти, а после – признавшегося в людоедстве. Напомним, трое сообщников перевозили убитого мужчину, чтобы закопать в лесу, но угодили в серьезную аварию и попытались сбежать. Всех злоумышленников в итоге поймали, им предъявили обвинение в убийстве и укрывательстве преступления.

Вот только один из задержанных признался еще в одном убийстве, совершенном в парке Сосновка в Петербурге в 2020 году. Более того, молодой человек сообщил следователям, что он… съел часть тела убитого.

- Арестовали на два месяца, до 20 января 2021 года. Подозревают в двух убийствах, - докладывает корреспондент «КП-Петербург» из зала судебного заседания.