Из-за холодов в Петербурге подняли температуру в батареях

С 22 ноября в жилых домах Петербурга подняли температуру в батареях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 22 ноября в Санкт-Петербурге подняли температуру в батареях из-за наступивших холодов. Разницу жители Северной столицы уже могли ощутить с утра понедельника. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе «Теплосети». Напомним, в период с 22 по 25 ноября в городе столбики термометров упадут до минус 4 градусов. Поэтому теплоэнергетики стараются достичь комфортной температуры для жилых домов.

- Изменение режимов ведется плавно. Быстрое снижение или повышение температуры недопустимо, поскольку это приведет к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети, что увеличивает вероятность возникновения технологических нарушений, - отмечают на предприятии.

Если в вашей квартире все еще недостаточно тепло, то жаловаться следует именно что в управляющие компании, которые обязаны настроить внутридомовую систему в соответствии с погодой за окном.