Детей из «протекшей» Коробицынской школы стали возить на учебу в Петербург

Детей из Коробицынской школы в Ленобласти временно отвозят на учебу в Петербург. Фото: t.me/lenobladminka

Детей из Коробицынской школы в Ленобласти начали отвозить на учебу в Красносельский район Петербурга. Ранее родители учеников стали массово жаловаться на неудовлетворительное состояние здания учреждения. После этого Выборгская прокуратура подтвердила, что в областной школе есть протечки, плесень и плохая электропроводка. В надзорном органе подытожили, что в таких условиях детям попросту опасно находиться.

Власти Ленобласти отреагировали на проблему и нашли школьникам временное пристанище в Петербурге. Для перевозки детей на учебу в новое место выделили два автобуса.

- В таком режиме обучение продлится до конца декабря 2021 года. Комитет по образованию контролирует ремонт. После зимних каникул учебный процесс продолжится в Коробицыно. Однако обсуждается проведение более масштабных работ в здании школы летом, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.