Бастрыкин потребовал разобраться в истории с угрозами в адрес мастерской для инвалидов в Петербурге

Бастрыкин обратил внимание на инцидент с мастерской для инвалидов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории об угрозах в отношении мастерской для людей с ментальной инвалидностью в Петербурге. Председатель Следкома увидел в СМИ сообщения о том, что организации выделили деньги на помещение в 300 квадратных метров. Однако собственнику «квадратов» начали угрожать различными проверками в случае, если мастерская в будущем действительно займет территорию. Волонтеры вынужденно отступили.

- В связи с угрозами работники мастерской нашли другое помещение, которое почти в три раза меньше заявленного, полагающегося им в рамках гранта президента РФ, - передает пресс-служба СК РФ.

Проверку проведут петербургские следователи. Дополнительно им поручили оказать необходимую помощь волонтерам мастерской и, в случае необходимости, подготовить обращение к губернатору по поводу ситуации.