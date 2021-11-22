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Происшествия22 ноября 2021 19:28

Бастрыкин потребовал разобраться в истории с угрозами в адрес мастерской для инвалидов в Петербурге

СК проведет проверку по факту сообщений в СМИ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бастрыкин обратил внимание на инцидент с мастерской для инвалидов в Петербурге.

Бастрыкин обратил внимание на инцидент с мастерской для инвалидов в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории об угрозах в отношении мастерской для людей с ментальной инвалидностью в Петербурге. Председатель Следкома увидел в СМИ сообщения о том, что организации выделили деньги на помещение в 300 квадратных метров. Однако собственнику «квадратов» начали угрожать различными проверками в случае, если мастерская в будущем действительно займет территорию. Волонтеры вынужденно отступили.

- В связи с угрозами работники мастерской нашли другое помещение, которое почти в три раза меньше заявленного, полагающегося им в рамках гранта президента РФ, - передает пресс-служба СК РФ.

Проверку проведут петербургские следователи. Дополнительно им поручили оказать необходимую помощь волонтерам мастерской и, в случае необходимости, подготовить обращение к губернатору по поводу ситуации.