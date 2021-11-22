Водителю авто, откуда выпал труп на трассе под Петербургом, дали подписку о невыезде

Суд отпустил под подписку о невыезде водителя авто, откуда выпал труп на трассе в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил в СИЗО водителя автомобиля, из багажника которого выпал труп убитого мужчины во время ДТП на трассе под Петербургом. Напомним, его двух подельников уже арестовали. Один из убийц признался, что расправился с еще одним мужчиной, летом 2020 года в парке Сосновка, а потом… съел часть тела жертвы. Водителю грозит наименьший срок, если сравнивать с перспективами его приятелей.

- Обвиняемому в укрывательстве преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что водителя могут отправить в колонию на срок до двух лет. Но он может отделаться и штрафом или принудительными работами.