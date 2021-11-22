Дешевый проездной для пригородов Петербурга введут с 1 апреля 2022 года

Дешевый проездной появится в пригородах Петербурга с 1 апреля 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для пригородов Санкт-Петербурга планируют установить единый дешевый тариф с 1 апреля 2022 года. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов по итогам совещания в правительстве Северной столицы. Пока что жители Ломоносова, Петергофа и Зеленогорска вынужденно платят в два-три раза дороже обычного, поскольку перевозчик рассчитывает стоимость проезда, исходя из большого расстояния между районами.

- Необходимо скорректировать тарифную сетку. Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск – это все территория города, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Итого жители пригородов будут платить 60 рублей за разовую поездку по «гостевому» тарифу или 40 рублей по «Подорожнику».

К слову, с 2022 года в городе подорожает на 5 рублей проезд на подземном и наземном транспорте. Все нюансы мы написали в отдельном большом материале.