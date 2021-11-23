Малоимущих жителей Приморского района Петербурга прокормят супами в 2022 году

Малоимущих жителей Приморского района будут кормить обедами в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Приморского района Петербурга выделила чуть более 3,5 млн рублей на организацию горячего питания для малоимущих жителей в 2022 году. Об этом сообщается в соответствующей конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Вся сумма уйдет на 20 тысяч обедов для тех, кто нуждается в социальном обслуживании. Стоимость рациона питания составит 178 рублей.

В администрации разработали порядок организации десятидневного сбалансированного меню для малоимущих. Туда входят супы: картофельный с горохом и гренками, овощной, рыбный, рассольник, борщ, с вермишелью, с лапшой домашней, сибирский, с рисом и яйцом.

- Оказывать услуги необходимо ежедневно, по рабочим дням, с 12:00 по 17:00 мин. по графику, согласованному с заказчиком, - отмечается в документации.