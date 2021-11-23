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Общество22 ноября 2021 21:53

Малоимущих жителей Приморского района Петербурга прокормят супами в 2022 году

Это цена за 20 тысяч обедов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Малоимущих жителей Приморского района будут кормить обедами в 2022 году.

Малоимущих жителей Приморского района будут кормить обедами в 2022 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Администрация Приморского района Петербурга выделила чуть более 3,5 млн рублей на организацию горячего питания для малоимущих жителей в 2022 году. Об этом сообщается в соответствующей конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок. Вся сумма уйдет на 20 тысяч обедов для тех, кто нуждается в социальном обслуживании. Стоимость рациона питания составит 178 рублей.

В администрации разработали порядок организации десятидневного сбалансированного меню для малоимущих. Туда входят супы: картофельный с горохом и гренками, овощной, рыбный, рассольник, борщ, с вермишелью, с лапшой домашней, сибирский, с рисом и яйцом.

- Оказывать услуги необходимо ежедневно, по рабочим дням, с 12:00 по 17:00 мин. по графику, согласованному с заказчиком, - отмечается в документации.