Смольный объяснил подорожание проезда в Петербурге в 2022 году

В Смольном объяснили подорожание проезда в Петербурге социальной ориентированностью. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном прокомментировали подорожание проезда в метро и наземном транспорте в Петербурге в 2022 году. Напомним, цена жетона в подземке и разового билета в автобусе, трамвае или троллейбусе после нового года станет 65 и 60 рублей соответственно. Проезд по «Подорожнику» тоже станет дороже – на четыре рубля. Как считает губернатор Северной столицы Александр Беглов, решения по тарифам нужно всегда принимать аккуратно.

- Все вопросы, связанные с тарифами, имеют большое значение для горожан. Решения по ним должны оставаться социально ориентированными. Также нельзя забывать о льготах на проезд для отдельных категорий жителей Петербурга, - отметил градоначальник.

Но есть и хорошие новости. Для обладателей Единой карты петербуржца стоимость проезда понизится на 4 рубля и составит 35 рублей. А при оплате с ЕКП через смартфон скидка будет существеннее – 31 рубль. Кроме этого для жителей пригородов Петербурга, будь то Петергоф или Ломоносов, уберут двойной тариф за поездку, сделав единый и дешевый.