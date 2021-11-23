Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2021 года: Резкое подорожание цен на платную парковку и проезд в метро и общественном транспорте

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2021 года. Поздним вечером накануне Смольный объявил о подорожании цен на проезд в общественном транспорте в 2022 году. Жетон в метро будет стоить 65 рублей, разовый билет на трамвае, троллейбусе или автобусе – 60 рублей. Подорожает цена даже на поездку по «Подорожнику» - на четыре рубля. Скрасить тоску поможет пересадочный тариф, согласно которому вторая поездка на наземном транспорте в течение 60 минут будет стоить всего 10 рублей.

Плохие новости и для автомобилистов – тариф на платную парковку подорожает до 100 рублей в час. Привыкать к новым реалиям владельцы легковых машин будут с 1 декабря 2021 года. Вместе с этим зону платной парковки в городе расширят на 71 улицу.

«Комсомолка» разобралась, что происходит на заводах в Петербурге и успевают ли они привить от коронавируса 80% сотрудников к 15 января 2022 года. Пока что в Ассоциации промышленных предприятий не видят никаких предпосылок для забастовки – тем более, привитым работникам даже выплачивают премии. А вот в петербургском отделении межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» сетуют, что на одном из заводов действительно недавно была угроза мятежа.