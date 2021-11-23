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Общество23 ноября 2021 4:45

Ночь на 23 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Температура в Ленинградской области и вовсе опустилась до -16 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Ночь на 23 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Ночь на 23 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центральную часть Европейской России пришли первые серьезные морозы текущей осени. Во многих городах температура воздуха опустилась до минус 10 градусов, где-то и того ниже. Так, ночь на 23 ноября 2021 года стало самым холодным в Санкт-Петербурге с начала сезона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Самой холодной с начала осеннего сезона стала минувшая ночь и в Северной столице. В Санкт-Петербурге минимум составил минус 4,6 градуса, до этого в лидерах был прошедший понедельник, 22 ноября, с результатом минус 3,8 градуса, - рассказал синоптик.

По Ленинградской области пробежал более серьезный мороз. Столбик минимального термометра показал минус 16 градусов.

Со слов синоптика, будущая ночь в регионе тоже будет холодной, а уже в среду теплый атмосферный фронт принесет с собой облака, небольшой снег и новую волну атлантического тепла.