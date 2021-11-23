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Общество23 ноября 2021 5:02

Тепло сменит морозы в Петербурге 23 ноября

Небо станет облачным и снежным
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Теплая погода вернется в Петербурге 23 ноября

Теплая погода вернется в Петербурге 23 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Морозы немного "погостили" в Санкт-Петербурге, но решили пока очень надолго не задерживаться. К Северной столице уже приближается атмосферный фронт с запада, который изменит погоду, доставив немного тепла. Об этом 23 ноября 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдёт небольшой снег, возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура будет около нуля, минус 2 градусов, по Ленинградской области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст.

Напомним, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала осени, составив минут 4,6 градуса.